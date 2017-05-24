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Отец манчестерского смертника: "Салман не мог этого сделать"

25.05.2017 09:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Отец и брат Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта на «Манчестер-арене» в понедельник, были задержаны в Ливии на следующий день, после того как еще один брат Салмана был взят под стражу в Манчестере.


Фото: Reuters

Отец предполагаемого смертника Рамадан Абеди уверен, что его сын не совершал этого нападения, — об этом он рассказал агентству Рейтер. По его словам, услышав, что сын обвиняется в организации взрыва в Манчестере, Рамадан включил телевизор и увидел в новостях Би-би-си, что Салмана лишь подозревают в совершении преступления.

Рамадан Абеди заявляет, что не мог даже предположить, что такое может произойти. Сын не говорил ему, что собирается в Манчестер.

«Он говорил, что собирается совершить умру [малое паломничество (хадж), связанное с посещением Мекки, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время — прим. Би-би-си]», — цитирует агентство слова Рамадана.

Отец Салмана Абеди также рассказал, что спецслужбы взломали дверь в их доме в Манчестере, напугав соседей, считая, что там хранятся взрывчатые вещества.

«Сначала даже слухи распространили, что их нашли, но не было там никаких веществ, — заявил задержанный в интервью Рейтер. — Даже сами полицейские заявили, что не было никаких взрывчатых веществ. Это все, что мы слышали об этом».

Рамадан Абеди уверен, что его сын не принадлежал ни к какой террористической группе: «Я знаю, что это так, потому что у нас не было тайн, у нас с Салманом были откровенные разговоры о чем угодно, в чем он хотел разобраться».

Отец предполагаемого смертника утверждает, что его сын не совершал взрыва, и видит в обвинении сына «скрытую руку спецслужб», которые «затеяли что-то против ливийской общины Британии, в частности — молодежи».

Общее число взятых под стражу в рамках расследования взрыва достигло, включая брата Салмана Абеди.

Взрыв в фойе концертного зала «Манчестер-арена», где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел в понедельник вечером. Его жертвами стали 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человек находятся в больницах.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии и России группировка «Исламское государство».

Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

Как стало известно Би-би-си, незадолго до взрыва Абеди приехал в Англию из-за границы. Газета Times уточняла, что мужчина вернулся из Ливии.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с «серьезного» до максимального «критического».

Наравне с полицией улицы британских городов патрулируют 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям приставлена дополнительная охрана.

 
 
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Отец предполагаемого смертника утверждает, что его сын не совершал взрыва, и видит в обвинении сына "скрытую руку спецслужб", которые "затеяли что-то против...

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