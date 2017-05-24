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Ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрд

25.05.2017 09:15 — Новости Мира | БелТА  
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Ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил млрд

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрд. Об этом сообщила информационная служба McClatchy со ссылкой экспертов компании по информационной безопасности KnowBe4, передают информагентства.

Как выяснилось, в результате недавно начавшейся кибератаки пострадали крупные организации по всему миру, менее чем за неделю были заражены до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах. Отмечается, что ущерб связан с потерей данных, снижением производительности, перебоями в работе, репутационными потерями, судебными экспертизами и рядом других факторов.

При этом американские специалисты не исключают проведения в будущем аналогичных действий со стороны хакеров.

12 мая хакеры с помощью вируса WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) атаковали компьютеры по всему миру. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить $600 в криптовалюте Bitcoin, угрожая в противном случае полностью стереть информацию с жесткого диска зараженного компьютера. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России. По данным американских экспертов, злоумышленникам поступило всего 302 платежа в размере примерно $116,5 тыс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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