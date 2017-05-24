В Киеве расстреляли мотоциклиста, объявлен план-перехват

25 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Стрельба произошла вечером 24 мая на Харьковском шоссе в Киеве.

Как информирует сайт "Киев оперативный", неизвестные на двух автомобилях расстреляли мужчину на мотоцикле. От полученных ранений мотоциклист скончался.

Во время оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого и марку автомобиля, на которой он передвигался.

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