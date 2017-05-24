Уровень угрозы терроризма в Великобритании остается критическим - Мэй

Тереза Мэй

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании уровень террористической угрозы пока будет оставаться на критическом уровне. Об этом заявила сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает ТАСС.

"Уровень угрозы в соответствии с оценкой независимого объединенного центра анализа террористической деятельности будет оставаться на критическом уровне", - заявила Тереза Мэй после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA ("Кобра").

Премьер-министр также призвала жителей Великобритании быть бдительными перед угрозой возможных терактов. "Полиция подтвердила, что восемь подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере остаются под стражей, и в ходе расследования достигнут прогресс", - добавила она.

Взрыв на стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Ариана Гранде, прогремел 22 мая в 22.35 по местному времени. По последним данным, погибли 22 человека, включая 12 детей. Еще 64 человека госпитализированы, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.-0-