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ФСБ России сообщило о задержании боевиков ИГ, которые готовили теракт в Москве

25.05.2017 14:02 — Новости Мира | Tut.by  
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В Москве задержаны четыре предполагаемых члена террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракт на транспортном объекте столицы. Об этом 25 мая объявила Федеральная служба безопасности.

В ведомстве сообщили, что задержанные являются гражданами России и стран Центрально-Азиатского региона, не назвав их имен. Отмечается, что после совершения теракта задержанные планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

При задержании, как сообщила ФСБ, у подозреваемых нашли оборудование для производства взрывчатки, готовую самодельную бомбу, огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Помимо этого отмечается, что управление группой осуществлялось с сирийской территории. Уголовное дело в отношении задержанных пока не возбуждено.

Пресс-релиз ФСБ ничего не сообщает о месте и обстоятельствах задержания, но ранее стало известно, что на западе Москвы на Новопеределкинской улице оцепили жилой дом, где, предположительно, нашли бомбу.

 
 
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Отмечается, что управление группой осуществлялось с сирийской территории.

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