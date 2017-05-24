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В Москве задержаны четыре члена ИГ, готовившие теракты на объектах транспорта

25.05.2017 14:03 — Новости Мира | БелТА  
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В Москве задержаны четыре члена ИГ, готовившие теракты на объектах транспорта

25 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. ФСБ РФ задержала в Москве четырех членов международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты на транспорте.

"В Москве 25 мая задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Руководство террористической группой, входящей в ИГ, осуществлялось с территории Сирии, отметили в ЦОС. "Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", - добавили в ФСБ.-0-

 
 
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Руководство террористической группой, входящей в ИГ, осуществлялось с территории Сирии, отметили в ЦОС.

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