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Экваториальная Гвинея вошла в ОПЕК
25.05.2017 14:42 — Новости Мира | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла в состав организации нового члена - Экваториальную Гвинею, сообщают информагентства.
Как заявил министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, вступление Гвинеи в состав ОПЕК внесет в распределение квот по сокращению добычи нефти незначительное изменение. На сегодняшний день Экваториальная Гвинея добывает около 280 тыс. баррелей нефти в сутки.
В состав ОПЕК, кроме Гвинеи, входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ирак, Иран, Венесуэла, Эквадор, Кувейт, Алжир, Ливия, Нигерия, Ангола и Габон.-0-
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Как заявил министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, вступление Гвинеи в состав ОПЕК внесет в распределение квот по сокращению добычи нефти незначительное...
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