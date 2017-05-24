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Экваториальная Гвинея вошла в ОПЕК

25.05.2017 14:42 — Новости Мира | БелТА  
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Экваториальная Гвинея вошла в ОПЕК

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла в состав организации нового члена - Экваториальную Гвинею, сообщают информагентства.

Как заявил министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, вступление Гвинеи в состав ОПЕК внесет в распределение квот по сокращению добычи нефти незначительное изменение. На сегодняшний день Экваториальная Гвинея добывает около 280 тыс. баррелей нефти в сутки.

В состав ОПЕК, кроме Гвинеи, входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ирак, Иран, Венесуэла, Эквадор, Кувейт, Алжир, Ливия, Нигерия, Ангола и Габон.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, вступление Гвинеи в состав ОПЕК внесет в распределение квот по сокращению добычи нефти незначительное...

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