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Саммит мировых информагентств пройдет на Петербургском экономическом форуме
25.05.2017 14:57 — Новости Мира | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит мировых информагентств, на который приедут руководители 25 новостных агентств мира, пройдет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), информирует ТАСС.
Во время саммита состоится дискуссия "Вымысел VS достоверная информация: вызовы современного информационного мира". Директор по Европе Agence France-Presse (AFP) Кристин Бюажиар, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, управляющий директор международного департамента Kyodo News Какуя Огата и вице-президент по международным новостям Associated Press (AP) Иэн Филлипс постараются ответить на вопросы о том, как современному обществу защититься от информационных атак и провокаций, а также отличить правду ото лжи, когда источников и каналов распространения информации с каждым днем становится все больше.
Модераторами встречи выступят председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий также пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, и генеральный директор итальянского информационного агентства АНСА (ANSA) Джузеппе Чербоне.
Дискуссия пройдет 1 июня на площадке ПМЭФ с 9.00 до 10.15 в павильоне G (конференц-зал G2).
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".-0-
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Во время саммита состоится дискуссия "Вымысел VS достоверная информация: вызовы современного информационного мира".
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