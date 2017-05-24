ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саммит мировых информагентств пройдет на Петербургском экономическом форуме

25.05.2017 14:57 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Саммит мировых информагентств пройдет на Петербургском экономическом форуме

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит мировых информагентств, на который приедут руководители 25 новостных агентств мира, пройдет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), информирует ТАСС.

Во время саммита состоится дискуссия "Вымысел VS достоверная информация: вызовы современного информационного мира". Директор по Европе Agence France-Presse (AFP) Кристин Бюажиар, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, управляющий директор международного департамента Kyodo News Какуя Огата и вице-президент по международным новостям Associated Press (AP) Иэн Филлипс постараются ответить на вопросы о том, как современному обществу защититься от информационных атак и провокаций, а также отличить правду ото лжи, когда источников и каналов распространения информации с каждым днем становится все больше.

Модераторами встречи выступят председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий также пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, и генеральный директор итальянского информационного агентства АНСА (ANSA) Джузеппе Чербоне.

Дискуссия пройдет 1 июня на площадке ПМЭФ с 9.00 до 10.15 в павильоне G (конференц-зал G2).

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время саммита состоится дискуссия "Вымысел VS достоверная информация: вызовы современного информационного мира".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Экваториальная Гвинея вошла в ОПЕК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика