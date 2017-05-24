Боевой гопак в Украине признали национальным видом спорта

25 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины приняла закон "О внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте" (относительно признания национальных видов спорта). За проголосовали 227 депутатов.

Принятый закон предусматривает поддержку национальных видов спорта: боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя "Спас", украинской борьбы на поясах.

Целью закона, как говорится в пояснительной записке к документу, является необходимость определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций, способствующих развитию национальных видов спорта, содействие национальному возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинцев здорового образа жизни и физической культуры, развития национальных видов спорта.-0-