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Более 23 тыс. человек пострадали от проливных дождей в китайском Чунцине

25.05.2017 15:49 — Новости Мира | БелТА  
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Более 23 тыс. человек пострадали от проливных дождей в китайском Чунцине

25 мая, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. Сильнейшие с начала нынешнего сезона паводков проливные дожди обрушились с 20 по 24 мая на часть районов города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай).

Как сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями и засухой, ливневые дожди продолжались 92 часа, максимальное количество осадков достигло 194,6 мм.

Согласно приблизительной оценке местных властей, проливные дожди нарушили нормальный ритм жизни более 23 тыс. жителей 11 районов и уездов, один человек погиб, 660 человек были эвакуированы в экстренном порядке. Помимо этого, от ливней обрушилось 240 помещений, пострадали 1 397 га посевов сельскохозяйственных культур.-0-

 
 
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Как сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями и засухой, ливневые дожди продолжались 92 часа, максимальное количество осадков достигло 194,6 мм.

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