Иран построил третий подземный завод по производству ракет

Иран построил третий подземный завод для производства ракетных вооружений. Об этом сообщил в четверг, 25 мая, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

«Мы планомерно наращиваем оборонную мощь. Могу объявить, что за последние несколько лет в Иране силами КСИР был построен третий подземный завод по производству ракет», — сказал генерал, выступая в городе Дизфуль. Хаджизаде сообщил также, что КСИР разрабатывает новую баллистическую ракету класса «земля — земля».

Ракетная программа Тегерана вызывает опасение у соседей Ирана — суннитских стран Персидского залива, а также у Израиля. После того как Иран 29 января испытал баллистическую ракету средней дальности, США расширили санкции против Тегерана.

«Естественно, что наши враги — Америка и сионистский режим — раздосадованы нашей программой, так как они хотят иметь слабый Иран», — заявил бригадный генерал Хаджизаде.