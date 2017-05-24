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В автомобиле бывшего премьер-министра Греции сработало взрывное устройство
25.05.2017 19:12 — Новости Мира | Tut.by
В автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. В это время в машине находился сам Пападимос и его водитель. Оба мужчины ранены, сообщает
Экс-премьер и его водитель получили травмы ног, но их жизни ничего не угрожает. Какой тип взрывного устройства сработал в машине пока не ясно.
(Будет дополнено)
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Экс-премьер и его водитель получили травмы ног, но их жизни ничего не угрожает. Какой тип взрывного устройства сработал в машине пока не ясно.
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