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В автомобиле бывшего премьер-министра Греции сработало взрывное устройство

25.05.2017 19:12 — Новости Мира | Tut.by  
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В автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. В это время в машине находился сам Пападимос и его водитель. Оба мужчины ранены, сообщает BBC.

Экс-премьер и его водитель получили травмы ног, но их жизни ничего не угрожает. Какой тип взрывного устройства сработал в машине пока не ясно.

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Экс-премьер и его водитель получили травмы ног, но их жизни ничего не угрожает. Какой тип взрывного устройства сработал в машине пока не ясно.

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