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Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах

25.05.2017 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп призвал страны — члены НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и угрозах, исходящих от России. Об этом американский президент заявил в ходе выступления на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Reuters.


На фото на переднем плане слева направо: президент США Дональд Трамп, президент Франции эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела меркель. Фото: Reuters

Во время выступления Трамп заявил, что США «никогда не прекратят борьбу с терроризмом», назвав теракт на «Манчестер Арене», произошедший 22 мая, «дикой и варварской атакой». Кроме того, по данным The New York Times, Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить больше на коллективную оборону. При этом издание подчеркивает, что Трамп воздержался от критики России и избегал вопреки ожиданиям лидеров стран — членов НАТО тему статьи 5 договора о НАТО (в 5-й статье сказано, что нападение на одного члена альянса означает нападение на все НАТО).


Фото: Reuters

На открытии памятников присутствовал не только президент США, но и канцлер Германии Ангела Меркель. Два монумента, установленных рядом с новым зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, представляют собой обломки нью-йоркского Всемирного торгового центра и Берлинской стены, передает Reuters.


Супруги глав стран-членов НАТО. Фото: Reuters

​Как сообщает ​The New York Times, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с Дональдом Трампом в Брюсселе заявил, что не уверен, что ЕС и Трамп одинаково оценивают отношения с Россией. Однако он отметил, что их оценки конфликта в Украине совпадают.

 
 
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Трамп призвал страны-члены НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и угрозах, исходящих от России.

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