Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах

Президент США Дональд Трамп призвал страны — члены НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и угрозах, исходящих от России. Об этом американский президент заявил в ходе выступления на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Reuters .



На фото на переднем плане слева направо: президент США Дональд Трамп, президент Франции эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела меркель. Фото: Reuters

Во время выступления Трамп заявил, что США «никогда не прекратят борьбу с терроризмом», назвав теракт на «Манчестер Арене» , произошедший 22 мая, «дикой и варварской атакой». Кроме того, по данным The New York Times, Трамп заявил , что страны НАТО должны тратить больше на коллективную оборону. При этом издание подчеркивает, что Трамп воздержался от критики России и избегал вопреки ожиданиям лидеров стран — членов НАТО тему статьи 5 договора о НАТО (в 5-й статье сказано, что нападение на одного члена альянса означает нападение на все НАТО).



Фото: Reuters

На открытии памятников присутствовал не только президент США, но и канцлер Германии Ангела Меркель. Два монумента, установленных рядом с новым зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, представляют собой обломки нью-йоркского Всемирного торгового центра и Берлинской стены, передает Reuters.



Супруги глав стран-членов НАТО. Фото: Reuters

​Как сообщает ​The New York Times, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с Дональдом Трампом в Брюсселе заявил, что не уверен, что ЕС и Трамп одинаково оценивают отношения с Россией. Однако он отметил, что их оценки конфликта в Украине совпадают.