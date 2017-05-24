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Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах
25.05.2017 20:40 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп призвал страны — члены НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и угрозах, исходящих от России. Об этом американский президент заявил в ходе выступления на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает
Во время выступления Трамп заявил, что США «никогда не прекратят борьбу с терроризмом», назвав
На открытии памятников присутствовал не только президент США, но и канцлер Германии Ангела Меркель. Два монумента, установленных рядом с новым зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, представляют собой обломки нью-йоркского Всемирного торгового центра и Берлинской стены, передает Reuters.
Как сообщает The New York Times, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с Дональдом Трампом в Брюсселе заявил, что не уверен, что ЕС и Трамп одинаково оценивают отношения с Россией. Однако он отметил, что их оценки конфликта в Украине совпадают.
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Трамп призвал страны-члены НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и угрозах, исходящих от России.
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