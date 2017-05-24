Штаб коалиции признал гибель более 100 мирных жителей в Мосуле после авиаудара ВВС США

Американская бомбардировка в районе Западного Мосула в марте привела к гибели более 100 мирных жителей. Таковы результаты расследования, проведенного Пентагоном и распространенного штабом коалиции, которая проводит операцию против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.



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По сведениям главного следователя по этому делу, бригадного генерала Мэттью Ислер, 101 человек погиб в здании, разрушенном в результате сброшенной бомбы, еще четверо скончались в соседнем сооружении.

По его словам, судьба еще 36 человек остается неизвестной.

Как ранее сообщали арабские и американские СМИ, жертвами означенных бомбардировок Западного Мосула могли стать более 200 человек, главным образом женщины и дети. Позднее в штабе контртеррористической операции, проводимой группой стран в Сирии и Ираке, заявили, что изучают сообщения о гибели гражданских лиц при авиаударах.

Кампания по освобождению Мосула — иракского оплота ИГ — началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на западные кварталы.