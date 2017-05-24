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ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года

25.05.2017 21:30 — Новости Мира | БелТА  
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ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОПЕК приняли решение продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года, информирует ТАСС.

Заседание ОПЕК, на котором обсуждалось продление сделки, длилось около пяти часов. Следующее заседание ОПЕК и встреча со странами, не входящими в организацию, состоится 30 ноября 2017 года, сообщает Министерство нефти Нигерии. Таким образом, решение о дальнейшем продлении сделки по сокращению добычи нефти будет приниматься на встрече в ноябре.

Накануне заседания мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Комитет также сообщил, что в апреле страны перевыполнили договоренности на 2%. Министры ожидают, что благодаря продлению соглашения запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.

В декабре прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран-нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей. По данным информагентств, целью соглашения является устранение профицита предложения на рынке нефти, чем создается баланс спроса и предложения. Предполагается, что в результате цены на "черное золото" должны вырасти.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание ОПЕК, на котором обсуждалось продление сделки, длилось около пяти часов. Следующее заседание ОПЕК и встреча со странами, не входящими в организацию,...

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