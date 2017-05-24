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В Греции совершено покушение на бывшего премьера Лукаса Пападимоса

25.05.2017 22:04 — Новости Мира | БелТА  
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В Греции совершено покушение на бывшего премьера Лукаса Пападимоса

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате подрыва автомобиля, в котором находился бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос, передают информагентства.

Взрыв произошел в самом автомобиле. Как сообщается, взрывное устройство лежало в пакете прямо в салоне. Пападимос находится в больнице и его жизни ничего не угрожает. Ранениями разной степени тяжести отделались трое сопровождавших экс-премьера людей. Их жизнь также вне опасности.

Автомобиль является бронированным, поэтому внешних повреждений практически не заметно. Зато внутри он достаточно сильно пострадал.

Греческое правительство уже объявило произошедшее терактом. Местная полиция приступила к поиску подозреваемых и установлению мотивов их действий.

Напомним, Пападимос занимал высший министерский пост с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

 
 
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Взрыв произошел в самом автомобиле. Как сообщается, взрывное устройство лежало в пакете прямо в салоне.

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