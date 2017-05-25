Почему Меланья Трамп надела вуаль на встречу с папой римским

Меланья Трамп прибыла в Ватикан в среду, явив собой образец скромности — длинное черное платье, длинные рукава и черная вуаль.



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Ее выбор туалета, и особенно элегантной вуали, а если точнее — мантильи, не прошел мимо внимания тех, кто внимательно следит за первой леди во время первого зарубежного президентского визита ее мужа.

Среди них был редактор Би-би-си по Северной Америке Джон Сопел.

«Интересное наблюдение, — написал он в своем твиттере. — Меланья Трамп явилась на встречу с понтификом в головном уборе, а вот в Саудовской Аравии была без него».

Но корреспондент Би-би-си в Риме Дэвид Уилли не был удивлен. При встречах с папой римским соблюдается строгий протокол, о котором был проинформирован Белый дом.



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Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на сайт Ватикана, где излагаются правила для папских аудиенций, особенно тех, которые проводятся в помещении: скромная одежда, закрытые руки и плечи.



Королева Елизавета II на встрече с папой Иоанном Павлом II, 2000 год. Фото: Reuters

«Речь идет о спектре возможностей — от кружевной накидки-мантильи до простой черной вуали, — говорит наш корреспондент. — Когда британская королева встречалась с папой, когда была помоложе, она была одета как испанская инфанта».

Обычно главы государств и их супруги одеваются в черное. Протокол предусматривает лишь одно исключение, известное как привилегия белого: она распространяется на католических королев, а также жен и вдов католических монархов.

Предшественницы госпожи Трамп следовали этим правилам. Мишель Обама надела вуаль во время встречи с папой Бенедиктом в 2009 году, так же как и Лора Буш и Хиллари Клинтон при посещении Ватикана.



Барак и Мишель Обама на встрече с папой Бенедиктом XVI в 2009 году. Фото: Reuters

Но есть и те, конечно, кто предпочитает игнорировать эти протоколы.

Когда супруга Тони Блэра Шер явилась на папскую аудиенцию в 2006 году, одетая в белое, это вызвало взрыв негодования. Менее остро отреагировали на появление в Ватикане в апреле этого года супруги принца Уэльского Камиллы в костюме золотистого оттенка и без головного убора.



Папа Бенедикт XVI и жена премьер-министра Великобритании Тони Блэра, 2006 год. Фото: Reuters

«За последние годы правила стали менее строгими», — подтвердил представитель Ватикана в беседе с корреспондентом газеты Daily Telegraph.

Несмотря на это смягчение, Меланья Трамп предпочла твердо следовать традициям. Возможно, потому, что она считается католичкой, что подтверждается ее просьбой к папе освятить ее четки во время визита.

Следует отметить, что ее падчерица Иванка, которая также не покрывала голову во время пребывания в Саудовской Аравии, католичкой не является, так как перешла в иудаизм. Но при этом во время посещения Ватикана она также носила вуаль.



Папа Франциск встречает британского принца Чарльза и его жену Камиллу, 2017 год. Фото: Reuters

Особое впечатление на Дэвида Уилли произвел выбор платья Меланьи.

«С моей точки зрения, госпожа Трамп сделала превосходный выбор. Она была одета весьма элегантно и в точности в тон событию, — говорит он. — И в целом вся свита президента полностью следовала протоколу и дресс-коду».

Но почему они не стали покрывать головы в Саудовской Аравии? На самом деле по существующим там правилам от высокопоставленных иностранных гостей не требуется покрывать голову — такое требование распространяется только на саудовских женщин.



Билл, Хиллари Клинтон и ее мать на встрече с папой Иоанном Павлом II, 1994 год. Фото: Reuters

Более того, как рассказала телеканалу CNN директор по коммуникациям Меланьи Трамп Стефани Гришем, в то время как Ватикан сообщил Белому дому о своих пожеланиях к протоколу визита, саудовские власти с подобными просьбами не обращались.