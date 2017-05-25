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С берегов Новой Зеландии впервые запустили ракету

26.05.2017 00:10 — Новости Мира | БелТА  
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С берегов Новой Зеландии впервые запустили ракету
Фото AP

В Новой Зеландии совершен первый в истории успешный запуск космической ракеты, передают информагентства. Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron, производства компании Rocket Lab (Новая-Зеландия - США), была запущена с восточной части Северного острова с частного космодрома.

Ракета, относящаяся к т.н. "бюджетному классу", предназначена для вывода на орбиту небольших спутников и малотоннажных грузов. Сообщается, что двигатель ракеты был изготовлен на 3D-принтере.

К сожалению, ракета-носитель не смогла занять расчетную орбиту. Впрочем, в компании довольны и успешным выводом ракеты в космос.

Таким образом, островное государство стало одиннадцатым в мире, с территории которого был произведен успешный запуск космического аппарата.

 
 
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Таким образом, островное государство стало одиннадцатым в мире, с территории которого был произведен успешный запуск космического аппарата.

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