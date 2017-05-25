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ФБР считает зятя Трампа ключевым фигурантом расследования связей с РФ

26.05.2017 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер является одним из ключевых фигурантов расследования ФБР по делу о возможном вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году. Об этом в четверг, 25 мая, сообщилагазета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.


Джаред Кушнер и Дональд Трамп, фото: Reuters

Внимание агентов Федерального бюро расследований приковано к серии встреч, которые в декабре 2016 года состоялись у супруга Иванки Трамп с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым, пишет издание. Кроме того, сотрудников ФБР интересует участие Кушнера в апреле 2016 года в одном из предвыборных мероприятий Трампа в отеле Mayflower в центре Вашингтона. Наряду с зятем президента, в нем принимали участие как Сергей Кисляк, так и советник республиканца, ныне занимающий пост генпрокурора США Джефф Сешнс. В ходе встречи Трамп выступил с речью, в которой пообещал постараться наладить отношения с Россией.

Кушнер готов отчитаться перед Конгрессом США

Адвокат Кушнера Джейми Горелик уже заявила, что ее клиент готов сотрудничать со следствием. Так, ранее он уже пообещал рассказать законодателям в Конгрессе США «все, что знает об этих встречах», отметила она.

Расследование возможного вмешательства России в выборы американского президента ведет специальный прокурор, экс-директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер. Дело также находится на контроле ФБР и нескольких комитетов Конгресса США.

 
 
Ссылка на источник 25
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Внимание агентов Федерального бюро расследований приковано к серии встреч, которые в декабре 2016 года состоялись у супруга Иванки Трамп с послом РФ в Вашингтоне...

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