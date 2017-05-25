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В России вводится уголовная ответственность за создание "групп смерти"

26.05.2017 12:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроектоб уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях. За документ проголосовали 408 депутатов, против не высказался никто.

Документ был одобрен Думой за два месяца, в ходе обсуждения в него внесли только технические изменения. При этом правительство предлагало скорректировать некоторые формулировки, которые вступают в конфликт с уже существующими статьями Уголовного кодекса.

После одобрения законопроекта в Совете Федерации и подписании президентом в Уголовном кодексе появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Широкое обсуждение «групп смерти» и игры «Синий кит» началось после публикации в 2016 году материалов «Новой газеты», которая утверждала, что от рук суицидальных пабликов погибли более ста подростков. Такие цифры противоречат официальной статистике МВД.

 
 
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В Уголовном кодексе появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении...

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