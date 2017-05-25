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Странам СНГ необходимо плотно координироваться в работе по борьбе с терроризмом - Медведев

26.05.2017 12:34 — Новости Мира | БелТА  
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26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Современные вызовы ставят вопрос о необходимости модернизации структур СНГ, а также более плотной координации по таким направлениям, как борьба с терроризмом и наркотрафиком. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав СНГ в расширенном составе.

"Вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны, вполне определенно ставят вопрос о модернизации интеграционных структур СНГ, прежде всего структур отраслевых, более плотной координации наших позиций по международным темам, особенно там, где это касается общих угроз, таких как терроризм, транснациональная преступность, незаконная миграция и наркотрафик", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что "несмотря на все трудности и разногласия, это абсолютно объединительная повестка для нашей работы". Премьер также отметил необходимость дальнейшего укрепления экономических основ Содружества. "Здесь мы очень рассчитываем на активную позицию бизнес-сообщества, предстоит большая совместная работа по снятию существующих торговых барьеров на основе положений соглашения о свободной торговли, по расширению взаимодействия в области электронной торговли, госзакупок, техрегулирования. Мы будем создавать условия для формирования на пространстве СНГ самодостаточного продовольственного рынка", - сказал председатель правительства России.

Дмитрий Медведев добавил, что странам - членам СНГ также необходимо активнее сотрудничать в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, а также в сфере инновационных видов деятельности. "Для всех очевидно, что без этих направлений сегодня современную экономику не построишь", - резюмировал председатель правительства РФ.

Глава кабмина призвал в этой работе использовать опыт интеграции Евразийского экономического союза и в целом работать над сопряжением экономических форматов, которые складываются на пространстве СНГ.-0-

 
 
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Медведев подчеркнул, что "несмотря на все трудности и разногласия, это абсолютно объединительная повестка для нашей работы".

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