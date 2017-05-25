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Страны СНГ приступают к практическому формированию единого рынка электроэнергии - Медведев

26.05.2017 13:26 — Новости Мира | БелТА  
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26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Страны СНГ приступают к практическому формированию единого рынка электроэнергии, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы только сейчас приступили к тому, чтобы подтянуть национальное законодательство до общих требований, то есть, иными словами, провести гармонизацию этого законодательства", - сказал Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что соответствующее соглашение о формировании единого рынка электроэнергии в СНГ было подписано еще в 2007 году, но до последнего времени уровень его реализации был невысок.

По его словам, в рамках существующих перетоков электроэнергии между странами СНГ регулирование должно быть унифицировано.

"Не скрою, что на реализацию этого соглашения свое позитивное влияние должен оказать проект, который реализуется в Евразийском экономическом союзе. Иными словами, это параллельные процессы, потому что мы создаем единый рынок электроэнергии и в Евразийском союзе, он должен быть создан к 1 июля 2019 года. И вот в качестве модели та работа, которая ведется в рамках Евразийского союза, может быть предложена и другим государствам СНГ, и на основе этого возникнет единый подход", - отметил Дмитрий Медведев.-0-

 
 
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"Мы только сейчас приступили к тому, чтобы подтянуть национальное законодательство до общих требований, то есть, иными словами, провести гармонизацию этого...

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