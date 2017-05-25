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На Сицилии стартовал 43-й саммит G7

26.05.2017 13:50 — Новости Мира | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной, 43-й по счету, саммит "Большой семерки" (G7) начал сегодня свою работу в городе Таормина на восточном побережье Сицилии (Италия). Встреча лидеров семи наиболее индустриально развитых стран планеты - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - традиционно открылась в торжественной обстановке общим фотографированием, информирует ТАСС.

Сегодняшние пленарные сессии будут посвящены вопросам внешней политики и проблемам безопасности. В повестке дня саммита после теракта в Манчестере на первый план вышла тема борьбы с терроризмом, и, как объявил накануне хозяин встречи премьер-министр Италии Паоло Джентилони, в итоговую декларацию планируется включить отдельное совместное заявление об ужесточении мер по противодействию терроризму и экстремизму.

По словам Паоло Джентилони, "дискуссии не будут простыми". Как считают наблюдатели, скорее всего, не удастся преодолеть расхождения по таким вопросам, как свободный товарообмен и климатические изменения. Одна из декларированных целей лидеров "семерки" - убедить Дональда Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату. Накануне саммита американский лидер заявил, что окончательное решение примет после Таормины.

Интрига сохраняется и вокруг аспекта России. Отношения с РФ, по оценкам экспертов, несомненно будут обсуждаться, особенно в контексте обеспечения международной стабильности. Италия неоднократно заявляла, что одним из ее приоритетов является стабилизация отношений с Россией и выстраивание равноправного диалога во имя урегулирования крупнейших международных кризисов, поиск решения которых, по общему признанию, без привлечения Москвы невозможен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В повестке дня саммита после теракта в Манчестере на первый план вышла тема борьбы с терроризмом, и, как объявил накануне хозяин встречи премьер-министр Италии...

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