ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водители с иностранными правами с 1 июня будут отстранены от работы в России

26.05.2017 14:11 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон, запрещающий работать профессиональными шоферами на территории России водителям с иностранными правами, вступит в силу с 1 июня, никакой отсрочки не будет. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает ТАСС.

"С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки вступления закона в силу нет", - заявил Вячеслав Лысаков.

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Вступить в действие эти нормы должны с 1 июня этого года. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения). 10 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год - до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ не был вынесен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Египте при нападении на автобус с христианами погибли 24 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика