Водители с иностранными правами с 1 июня будут отстранены от работы в России

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон, запрещающий работать профессиональными шоферами на территории России водителям с иностранными правами, вступит в силу с 1 июня, никакой отсрочки не будет. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает ТАСС.

"С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки вступления закона в силу нет", - заявил Вячеслав Лысаков.

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Вступить в действие эти нормы должны с 1 июня этого года. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения). 10 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год - до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ не был вынесен.-0-