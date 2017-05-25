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В Египте при нападении на автобус с христианами погибли 24 человека
26.05.2017 14:06 — Новости Мира | БелТА
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 24 человека погибли и 25 получили ранения в результате обстрела перевозившего христианских паломников автобуса в Египте, сообщают информагентства со ссылкой Минздрав страны.
Неизвестные на двух автомобилях обстреляли автобус с поломниками в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Известно, что христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Отмечается, что в нападении участвовало не менее 10 человек, одетых в камуфляжную форму.
Полиция проводит операцию по поимке преступников, зона инцидента оцеплена спецназом МВД.
В Минздраве не исключают, что число погибших может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии.-0-
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Неизвестные на двух автомобилях обстреляли автобус с поломниками в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к...
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