ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути союза в упрощенном порядке

26.05.2017 13:59 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Суда стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ на внутренние водные пути государств - участников союза в упрощенном порядке. Это предусмотрено проектом международного договора о судоходстве, который согласовали заместители министров транспорта стран на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В документе, подготовленном ответственным разработчиком - Российской Федерацией, отражены ранее достигнутые договоренности об упрощении доступа на внутренние водные пути государств ЕАЭС", - отметил Адамкул Жунусов.

По словам министра ЕЭК, проект соглашения предусматривает, например, доступ судов под флагами стран союза к плаванию по внутренним водным путям на основании заявления, которое будет подаваться не позднее, чем за десять дней до выхода судна на внутренние водные пути.

"В проект включены и другие предложения сторон, направленные на принципиальное упрощение действующего в странах союза порядка судоходства, - сообщили в ЕЭК. - Детально говорить о них можно будет после одобрения проекта договора министрами транспорта. Их совещание по этому вопросу пройдет в Сочи 5-6 июня".-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В документе, подготовленном ответственным разработчиком - Российской Федерацией, отражены ранее достигнутые договоренности об упрощении доступа на внутренние...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На Сицилии стартовал 43-й саммит G7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика