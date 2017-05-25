Суда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути союза в упрощенном порядке

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Суда стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ на внутренние водные пути государств - участников союза в упрощенном порядке. Это предусмотрено проектом международного договора о судоходстве, который согласовали заместители министров транспорта стран на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В документе, подготовленном ответственным разработчиком - Российской Федерацией, отражены ранее достигнутые договоренности об упрощении доступа на внутренние водные пути государств ЕАЭС", - отметил Адамкул Жунусов.

По словам министра ЕЭК, проект соглашения предусматривает, например, доступ судов под флагами стран союза к плаванию по внутренним водным путям на основании заявления, которое будет подаваться не позднее, чем за десять дней до выхода судна на внутренние водные пути.

"В проект включены и другие предложения сторон, направленные на принципиальное упрощение действующего в странах союза порядка судоходства, - сообщили в ЕЭК. - Детально говорить о них можно будет после одобрения проекта договора министрами транспорта. Их совещание по этому вопросу пройдет в Сочи 5-6 июня".-0-