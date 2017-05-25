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Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику

26.05.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия за минувший год не сделала ничего, что позволило бы смягчить санкционную политику в отношении Москвы. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции, предваряющей саммит Группы семи, председатель Евросовета Дональд Туск, пообещав, что он призовет лидеров «семерки» сохранить их позицию по антироссийским санкциям.


Дональд Туск, фото: Reuters

«С момента нашего последнего саммита в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России», — сказал он. «Поэтому я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию», — сказал он.

Ситуация в Украине

Комментируя ситуацию в Украине, Туск выразил надежду, что лидеры Группы семи продемонстрируют единую позицию в данном вопросе.

«Я надеюсь, что G7 продемонстрирует единство относительно конфликта в Украине. Мы полностью поддерживаем целостность и суверенитет Украины. Решение этого конфликта может быть достигнуто лишь через полное выполнение минских соглашений», — сказал он.

Туск также полагает, что США и Евросоюз одинаково подходят к украинской проблематике.

«Мое ощущение, что, когда речь о конфликте в Украине, мы думаем примерно одинаково с президентом (США Дональдом) Трампом и госсекретарем (США Рексом) Тиллерсоном», — сказал он, говоря о состоявшейся в четверг встрече с Трампом в Брюсселе.

«Я менее оптимистично настроен, когда речь идет о планах и намерениях президента (РФ Владимира) Путина, и менее сентиментален. Но я надеюсь, что по Украине мы сможем найти общую позицию с США. Сейчас я думаю, что, реалистично оценивая ситуацию, мы сможем продолжать нашу общую политику в отношении России, включая санкции», — сказал Туск.

Ситуация в Сирии

Что касается ситуации в Сирии, то Туск призвал Россию и Иран оказать влияние на Дамаск с целью прекращения гражданской войны в стране.

«Россия и Иран оказались вовлеченными в кризис и сотрудничают с режимом Асада. Вместо этого они должны использовать свое влияние, чтобы добиться настоящего перемирия, прекращения использования химического оружия и обеспечить немедленный гуманитарный доступ для всех нуждающихся», — сказал Туск.

«G7 должен быть единым в том, что касается прекращения войны в Сирии», — сказал он.

Один из самых сложных саммитов

Туск признал, что начинающийся в Таормине саммит G7 будет одним из самых сложных за последние годы из-за различий в подходах ЕС и новой американской администрации к вопросам торговли и изменения климата.

«Нет сомнений, что это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы. Это не секрет, что, когда мы соберемся сегодня, иногда у нас будут различные позиции по вопросам изменения климата и торговли», — сказал Туск.

Во время избирательной кампании и уже после нее Трамп объявил о приоритетах, с которыми его европейские коллеги не согласились. Они касаются протекционизма в торговле и скептичной позиции республиканца по поводу борьбы с изменением климата. Именно поэтому, как ожидается, на одной из встреч коллеги Трампа по G7 попытаются убедить его не вводить протекционистских мер и подтвердить обязательства, взятые предыдущей администрацией по Парижскому соглашению по климату.

«В то же время мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить единство G7 по всем вопросам», — сказал Туск. Прежде всего, полагает председатель Евросовета, важно продемонстрировать единый подход, когда речь идет о необходимости защиты мирового порядка, основанного на соблюдении законов. В этой связи Туск упомянул «войну в Сирии, российскую агрессию на Украине», ситуацию вокруг ядерной программы КНДР и милитаризацию в Южно-Китайском море.

Председатель Евросовета в ходе пресс-конференции также призвал лидеров Группы семи к единству по теме миграции.

«Самое главное в миграционном вопросе поддерживать единство „семерки“ в подходах и понимании, что эта тема — глобальная. Мы надеемся убедить в этом наших новых коллег за столом переговоров», — сказал Туск.

Тема миграции, особенно актуальная для Италии, принимающей лидеров наиболее индустриально развитых стран планеты — Великобритании, Германии, Канады, США, Франции и Японии, одна из центральных повестки дня двухдневного саммита.

 
 
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Председатель Евросовета также выразил надежду, что лидеры G7 продемонстрируют на саммите единую позицию относительно ситуации в Украине.

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