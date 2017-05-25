Наводнения в Шри-Ланке: погибли 25 человек, десятки пропали без вести

Фото Reuters

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди стали причиной наводнений и оползней в Шри-Ланке, погибли как минимум 25 человек, сообщает ТАСС.

По данным местных властей, десятки людей пропали без вести. Несколько сотен человек были вынуждены покинуть свои дома.

В стране организованы поисково-спасательные операции, в которых задействованы порядка 400 военнослужащих, а также лодки и вертолеты.-0-