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Двух российских дипломатов высылают из Эстонии
26.05.2017 15:58 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель МИД Эстонии Сандра Камилова.
«МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии», — сказала она.
В ведомстве отказалась назвать причины такого решения, а также сообщить, уведомлено ли о нем посольство РФ.
Посольство РФ для оперативного комментария оказалось не доступно.
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В ведомстве отказалась назвать причины такого решения, а также сообщить, уведомлено ли о нем посольство РФ.
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