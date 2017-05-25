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Двух российских дипломатов высылают из Эстонии

26.05.2017 15:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель МИД Эстонии Сандра Камилова.

«МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии», — сказала она.

В ведомстве отказалась назвать причины такого решения, а также сообщить, уведомлено ли о нем посольство РФ.

Посольство РФ для оперативного комментария оказалось не доступно.

 
 
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В ведомстве отказалась назвать причины такого решения, а также сообщить, уведомлено ли о нем посольство РФ.

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