Двух российских дипломатов высылают из Эстонии

Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель МИД Эстонии Сандра Камилова.

«МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии», — сказала она.

В ведомстве отказалась назвать причины такого решения, а также сообщить, уведомлено ли о нем посольство РФ.

Посольство РФ для оперативного комментария оказалось не доступно.