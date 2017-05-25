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В Таиланде владельцев мобильных телефонов обяжут сдать отпечатки пальцев

26.05.2017 16:22 — Новости Мира | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2018 года жителям Таиланда, у которых есть мобильный телефон, нужно будет сдавать отпечатки пальцев. Об этом сообщает ТАСС.

Подобная мера должна увеличить уровень безопасности в стране. Указывается, что сепаратисты устраивают взрывы, используя для детонации в том числе и SIM-карты мобильных телефонов.

Для жителей всех провинций Таиланда система по сбору отпечатков пальцев заработает с 1 января 2018 года. До конца 2017 года в центрах обслуживания абонентов установят 30 тыс. сканеров для сбора информации. Все пользователи мобильной связи должны будут сдать отпечатки пальцев. Тем, кто не пройдет процедуру, услуга связи будет отключена.

Данное нововведение может коснуться и туристов, которые покупают в Таиланде местные SIM-карты. Впрочем, никакого разъяснения по этому вопросу пока не опубликовано.

Ранее, в позапрошлом году, всех пользователей мобильной связи в Таиланде обязали зарегистрировать паспорта. Тем, кто не стал этого делать, мобильную связь отключили.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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