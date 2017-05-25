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Главы правительств ЕАЭС подписали ряд соглашений о сотрудничестве

26.05.2017 17:26 — Новости Мира | БелТА  
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26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали в Казани соглашение о порядке добровольного согласования государствами - членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров, а также о проведении ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением специфических субсидий.

Также было подписано поручение межправительственного совета "О состоянии развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах - членах Евразийского экономического союза".

Главы правительств подписали распоряжение Евразийского межправительственного совета "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета". Кроме того, подписано распоряжение Евразийского межправительственного совета "О ежегодном отчете Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2016 году".

Члены Евразийского межправительственного совета подписали план мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Главы правительств приняли решение одобрить порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК. Также подписано распоряжение Евразийского межправительственного совета об обеспечении проведения национальных переписей населения раунда 2020 года в государствах - членах Евразийского экономического союза.-0-

 
 
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Также было подписано поручение межправительственного совета "О состоянии развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической...

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