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Наводнения в Шри-Ланке унесли жизни более 90 человек, 110 пропали без вести

26.05.2017 17:45 — Новости Мира | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наводнения на Шри-Ланке, вызванные проливными дождями, унесли жизни 91 человека, еще 110 числятся пропавшими без вести, сообщают информагентства.

Дожди на острове продолжаются вторые сутки. По данным местных властей, несколько сотен человек были вынуждены покинуть свои дома.

В стране организованы поисково-спасательные операции, в которых задействованы около 400 военнослужащих, а также лодки и вертолеты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Дожди на острове продолжаются вторые сутки. По данным местных властей, несколько сотен человек были вынуждены покинуть свои дома.

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