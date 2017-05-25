Жээнбеков: ключевой фактор развития ЕАЭС - внедрение высоких технологий в перспективные направления экономики

Сооронбай Жээнбеков

26 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Ключевым фактором динамичного развития стран ЕАЭС является техническое перевооружение и внедрение высоких технологий в перспективные направления экономики. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани.

По словам премьера, устойчивость экономик стран ЕАЭС в свете мирового кризиса напрямую зависит от активного развития приоритетных секторов, внедрения инновационных технологий, а также мобильности управления. Важно совместно усилить потенциал каждой страны, показывая успешные примеры по созданию региональных производственных цепочек.

"Ситуация в мире требует сокращения сроков и затрат при оформлении документов и прохождении соответствующих процедур. Необходима технологизация процедур и изменение подходов в регулировании", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр констатировал, что одним из важных факторов роста экономики и компонентов создания привлекательных условий для бизнеса является возможность для наращивания объемов экспорта как в страны ЕАЭС, так и в третьи страны.

Говоря о синергии совместных действий в приоритетных отраслях экономики, премьер-министр отметил прежде всего сельское хозяйство. "Мы выступаем за совместное развитие эффективных сельскохозяйственных цепочек в ЕАЭС от товаропроизводителя до потребителя. При этом особенно актуально применение инноваций в сельском хозяйстве для повышения эффективности и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности наших стран", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.-0-