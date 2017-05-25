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В Чернигове самолет упал на частный двор, пилот погиб

26.05.2017 19:15 — Новости Мира | БелТА  
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В Чернигове самолет упал на частный двор, пилот погиб

26 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В украинском Чернигове, вблизи аэродрома Певцы, разбился частный легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Черниговской области Роман Хропатый.

"Частный самолет Cessna 172 упал сегодня на частный двор близ аэродрома Певцы. При падении зацепил частный жилой дом, разрушив 10 кв.м внешней стены. Пилот 1981 года рождения, житель города Буча, погиб, жители дома не пострадали", - рассказал Роман Хропатый.

По его словам, при падении самолет загорелся. Прибывшие на место ЧП подразделения пожарно-спасательной службы ликвидировали пожар с помощью воздушно-механической пены.-0-

 
 
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"Частный самолет Cessna 172 упал сегодня на частный двор близ аэродрома Певцы. При падении зацепил частный жилой дом, разрушив 10 кв.м внешней стены. Пилот 1981 года...

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