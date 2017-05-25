Внедрение механизма единого окна в ЕАЭС будет активизировано

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет активизирована работа по внедрению единого окна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня в Казани заседания Евразийского межправительственного совета.

На заседании член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов проинформировал премьер-министров стран о проводимой работе по проекту развития механизма единого окна. "Механизм единого окна - один из эффективных инструментов упрощения процедур внешней торговли, способных произвести революцию в правовых, технологических и технических аспектах, обеспечить трансформацию существующих бизнес-процессов и переход на использование юридически значимых данных, тем самым предоставить возможность широкому кругу лиц осуществлять внешнеэкономическую деятельность непосредственно из личного кабинета, управляя потоками данных, бизнес-процессами и изменениями», - отметили в ЕЭК.

Мукай Кадыркулов, курирующий данный проект, доложил главам правительств, что в среднем уровень реализации механизма единого окна в государствах-членах ЕАЭС составляет 53,76 %. Во всех странах ЕАЭС сегодня реализованы отдельные элементы единого окна, такие как электронное декларирование или е-лицензирование, действуют межведомственные информационные системы.

По итогам обсуждения премьер-министры поручили правительствам актуализировать дорожные карты по созданию национальных механизмов единого окна до 1 декабря 2017 года, обеспечить финансирование соответствующих мероприятий, ускорить переход к использованию электронных документов, а также активнее привлекать к работе по формированию механизма единого окна представителей частного сектора. ЕЭК поручено осуществлять непрерывный мониторинг этих процессов и вносить предложения по повышению эффективности проводимой работы.-0-