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Небольшой самолет неудачно приземлился в Канаде

26.05.2017 23:05 — Новости Мира | БелТА  
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Небольшой самолет неудачно приземлился в Канаде
Фото Twitter

Очевидцы сообщают о неудачном приземлении двухмоторного частного самолета в аэропорту Арнпрайор недалеко от Оттавы. По всей видимости, у самолета подломилась передняя стойка шасси. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

Ведется расследование инцидента.

 
 
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Ведется расследование инцидента.

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