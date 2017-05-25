Небольшой самолет неудачно приземлился в Канаде

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Очевидцы сообщают о неудачном приземлении двухмоторного частного самолета в аэропорту Арнпрайор недалеко от Оттавы. По всей видимости, у самолета подломилась передняя стойка шасси. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

Ведется расследование инцидента.