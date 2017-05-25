В Берлине автомобиль съехал по лестнице: пострадали минимум пять человек

СМИ сообщают, что в немецкой столице легковой автомобиль съехал по лестнице в вестибюль метрополитена. В результате инцидента, по данным издательства "Бильд", пострадали как минимум пять человек. Им была оказана первая помощь.

Полиция просит не рассматривать произошедшее как теракт. Вероятнее всего, речь идет о несчастном случае. Автомобиль мог потерять управление или соскользнуть в переход по лестнице из-за отпущенного ручного тормоза.