истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США

Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 КНР приблизились на расстояние примерно 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал ABC .

По версии его источников из числа официальных лиц США, сближение, имевшее место в четверг, было «небезопасным и непрофессиональным». Китайские самолеты, в частности, якобы следовали впереди P-3 Orion, что встревожило американского пилота. Обеспокоенность американской стороны будет доведена до властей КНР по соответствующим дипломатическим и военным каналам, говорится в материале.

Как отмечает телеканал, сближение имело место примерно в 240 км к юго-востоку от острова Хайнань (Южный Китай), в северной части Южно-Китайского моря. В тот же день ракетный эсминец Dewey прошел на расстоянии примерно 22 км от рифа Мисчиф архипелага острова Наньша (Спратли), на который претендует ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Как сообщили ранее представители Пентагона, это была первая при новом президенте США Дональде Трампе операция по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море.

Представители оборонного ведомства США 18 мая заявили, что два истребителя КНР Су-30 над водами Восточно-Китайского моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix, оснащенный специальным оборудованием для замеров воздуха. Американская сторона также тогда заявила, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.