ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США

26.05.2017 23:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 КНР приблизились на расстояние примерно 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал ABC.

По версии его источников из числа официальных лиц США, сближение, имевшее место в четверг, было «небезопасным и непрофессиональным». Китайские самолеты, в частности, якобы следовали впереди P-3 Orion, что встревожило американского пилота. Обеспокоенность американской стороны будет доведена до властей КНР по соответствующим дипломатическим и военным каналам, говорится в материале.

Как отмечает телеканал, сближение имело место примерно в 240 км к юго-востоку от острова Хайнань (Южный Китай), в северной части Южно-Китайского моря. В тот же день ракетный эсминец Dewey прошел на расстоянии примерно 22 км от рифа Мисчиф архипелага острова Наньша (Спратли), на который претендует ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Как сообщили ранее представители Пентагона, это была первая при новом президенте США Дональде Трампе операция по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море.

Представители оборонного ведомства США 18 мая заявили, что два истребителя КНР Су-30 над водами Восточно-Китайского моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix, оснащенный специальным оборудованием для замеров воздуха. Американская сторона также тогда заявила, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские самолеты, в частности, якобы следовали впереди P-3 Orion, что встревожило американского пилота.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В США казнили 75-летнего убийцу. Исполнение приговора переносили семь раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика