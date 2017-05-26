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В США казнили 75-летнего убийцу. Исполнение приговора переносили семь раз

26.05.2017 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
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В Алабаме 26 мая казнили 75-летнего Томми Артура, осужденного за убийство в 1982 году мужа своей подруги. Его защите удавалось перенести исполнение смертного приговора семь раз; из-за этого журналисты называли его «Гудини смертной казни».

В последние месяцы защита пыталась отменить казнь из-за возможной неэффективности препарата мидазолама, который включают в состав смертельной инъекции для обезболивания.

Артур настаивал на своей невиновности. Показания на него дала жена погибшего, заявившая, что обсуждала с ним убийство. Как пишет Reuters, на месте преступления не было найдено физических улик против него; при этом, указывает агентство со ссылкой на адвокатов, власти Алабамы отказались проанализировать ДНК с парика, который использовал убийца.

Артура трижды признавали виновным, однако первые два приговора были отменены. На последнем процессе он попросил у присяжных смертного приговора — как пишет Associated Press, для больших возможностей для апелляции.

 
 
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В последние месяцы защита пыталась отменить казнь из-за возможной неэффективности препарата мидазолама, который включают в состав смертельной инъекции для...

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