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В США казнили 75-летнего убийцу. Исполнение приговора переносили семь раз
26.05.2017 23:48 — Новости Мира | Tut.by
В Алабаме 26 мая казнили 75-летнего Томми Артура, осужденного за убийство в 1982 году мужа своей подруги. Его защите удавалось перенести исполнение смертного приговора семь раз; из-за этого журналисты называли его «Гудини смертной казни».
В последние месяцы защита пыталась отменить казнь из-за возможной неэффективности препарата мидазолама, который включают в состав смертельной инъекции для обезболивания.
Артур настаивал на своей невиновности. Показания на него дала жена погибшего, заявившая, что обсуждала с ним убийство. Как пишет
Артура трижды признавали виновным, однако первые два приговора были отменены. На последнем процессе он попросил у присяжных смертного приговора — как пишет
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В последние месяцы защита пыталась отменить казнь из-за возможной неэффективности препарата мидазолама, который включают в состав смертельной инъекции для...
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