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Канадский премьер похвастался Меркель розовыми носками на саммите НАТО
26.05.2017 23:30 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на саммит НАТО в Брюсселе в розовых носках с логотипом Североатлантического альянса. Фото
Трюдо не раз был замечен в оригинальном выборе носков на официальные мероприятия, где предусмотрен деловой стиль одежды. Так, недавно он пришел на официальную встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни в
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Оригинальными носками на официальном мероприятии Трюдо отличается не в первый раз.
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