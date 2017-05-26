Канадский премьер похвастался Меркель розовыми носками на саммите НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на саммит НАТО в Брюсселе в розовых носках с логотипом Североатлантического альянса. Фото выставила в инстаграм канцлер Германии Ангела Меркель.



Фото: instagram.com/bundeskanzlerin/

Трюдо не раз был замечен в оригинальном выборе носков на официальные мероприятия, где предусмотрен деловой стиль одежды. Так, недавно он пришел на официальную встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни в строгом костюме и разноцветных носках с дроидами из «Звездных войн».



Фото: Reuters