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Канадский премьер похвастался Меркель розовыми носками на саммите НАТО

26.05.2017 23:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на саммит НАТО в Брюсселе в розовых носках с логотипом Североатлантического альянса. Фото выставила в инстаграм канцлер Германии Ангела Меркель.


Фото: instagram.com/bundeskanzlerin/

Трюдо не раз был замечен в оригинальном выборе носков на официальные мероприятия, где предусмотрен деловой стиль одежды. Так, недавно он пришел на официальную встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни в строгом костюме и разноцветных носках с дроидами из «Звездных войн».


Фото: Reuters
 
 
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Оригинальными носками на официальном мероприятии Трюдо отличается не в первый раз.

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