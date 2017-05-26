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США не собираются снимать санкции против России

26.05.2017 21:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти США не планируют смягчать санкции против России и даже не исключают возможного их ужесточения. Об этом заявил в пятницу журналистам советник по экономическим вопросам президента США Гари Кон.

«Мы не отменяем наших санкций против России. Возможно, мы рассмотрим вопрос об их ужесточении. Президент хочет сохранить санкции. И я думаю, он ясно дал понять, как русские могут добиться их отмены», — приводит слова Кона Reuters.

Накануне Кон говорил, что Дональд Трамп пока не определился со своей санкционной политикой в отношении России. «На данный момент у нас нет позиции», — заявил Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается администрация Трампа. Тогда же он добавил, что президент США имеет «много вариантов» действий в отношении России.

Новое заявление Кона прозвучало в рамках саммита G7, который стартовал 26 мая на Сицилии. В нем принимают участие лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады.

Reuters добавляет, что на саммите глава Европейского Совета Дональд Туск призвал лидеров стран G7 придерживаться своей политики санкций в отношении России. «Решение вопроса [о санкциях] может быть достигнуто только при полной реализации минских договоренностей», — приводит Reuters слова Туска, сказанные им перед началом саммита.

«Со времени нашего последнего саммита G7 в Японии [в 2016 году] мы не увидели ничего, что могло бы повлиять на изменение нашей политики санкций в отношении России. Поэтому я обращусь к другим лидерам G7, чтобы они придерживались этой политики», — сказал Туск журналистам на Сицилии.

 
 
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"Возможно, мы рассмотрим вопрос об их ужесточении. Президент хочет сохранить санкции", - заявил советник президента США.

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