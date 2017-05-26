Египетская авиация атаковала базы террористов в Ливии

ВВС Египта нанесли удар как минимум по шести позициям террористов, укрывающимся в Ливии. Основные удары пришлись на восточную часть страны и район города Дерна, передают информагентства.

Командующий ливийских ВВС генерал Сакар аль-Джаруши заявил, что все удары были согласованы с правительством Ливии и скоординированы с местными военными. В свою очередь, египетские военные сообщили, что они наносили удары по тем боевикам, которые были задействованы в сегодняшнем теракте против христиан-паломников.