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Египетские ВВС нанесли удары по лагерям террористов в Ливии
27.05.2017 00:01 — Новости Мира | Tut.by
Египетские ВВС в пятницу, 26 мая, нанесли шесть ударов по лагерям террористов близ Дерны в Ливии, передает
В Каире полагают, что именно там находятся боевики, ответственные за теракт против христиан-коптов, совершенный в первой половине дня.
Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил в телеобращении, что он приказал нанести удары по лагерям террористов и терроризм будет наказан.
В итоге, по последним данным, погибли 35 человек.
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Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил в телеобращении, что он приказал нанести удары по лагерям террористов и терроризм будет наказан.
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