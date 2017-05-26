Боевики Талибана убили 15 афганских солдат в провинции Кандагар

Боевики группировки "Талибан" в пятницу атаковали военный лагерь в южной провинции Кандагар, убив по меньшей мере 15 солдат, заявил афганский чиновник.

Даулат Вазири, представитель Министерства обороны Афганистана, говорит, что нападение произошло в утром в пятницу, при этом еще пять человек получили ранения.

По словам Вазири, в бою были убиты более 20 боевиков Талибана.

Талибан взял на себя ответственность за нападение и заявил, что были убиты 35 афганских солдат, а еще восемь взяты в плен.

Это уже третье нападение боевиков на солдат в Афганистане на этой неделе, включая нападение талибов в среду в районе Майванда, в результате которого погибли 13 человек.

Также было совершено нападение на автобус в западной провинции Хират, в результате которого погибли 10 мирных жителей и шесть других получили ранения.