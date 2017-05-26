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В шведском Мальме взорвался автомобиль - СМИ

27.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА  
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В шведском Мальме взорвался автомобиль - СМИ

Шведские СМИ сообщают о взрыве автомобиля Ford Ka в третьем по величине городе страны.

Полиция и спасательные службы уже прибыли на место происшествия. В настоящее время территория взрыва оцеплена.

Как сообщается, легковой автомобиль находился на парковке, когда произошел взрыв. Скорее всего, в него было заложено взрывное устройство или это взорвался газовый баллон.

Информация о пострадавших пока не поступала. Полиция связывает произошедшее с личной местью или неполадками оборудования, нежели с терактом.

 
 
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Как сообщается, легковой автомобиль находился на парковке, когда произошел взрыв. Скорее всего, в него было заложено взрывное устройство.

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