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В шведском Мальме взорвался автомобиль - СМИ
27.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА
Шведские СМИ сообщают о взрыве автомобиля Ford Ka в третьем по величине городе страны.
Полиция и спасательные службы уже прибыли на место происшествия. В настоящее время территория взрыва оцеплена.
Как сообщается, легковой автомобиль находился на парковке, когда произошел взрыв. Скорее всего, в него было заложено взрывное устройство или это взорвался газовый баллон.
Информация о пострадавших пока не поступала. Полиция связывает произошедшее с личной местью или неполадками оборудования, нежели с терактом.
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Как сообщается, легковой автомобиль находился на парковке, когда произошел взрыв. Скорее всего, в него было заложено взрывное устройство.
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