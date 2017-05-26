В шведском Мальме взорвался автомобиль - СМИ

Шведские СМИ сообщают о взрыве автомобиля Ford Ka в третьем по величине городе страны.

Полиция и спасательные службы уже прибыли на место происшествия. В настоящее время территория взрыва оцеплена.

Как сообщается, легковой автомобиль находился на парковке, когда произошел взрыв. Скорее всего, в него было заложено взрывное устройство или это взорвался газовый баллон.

Информация о пострадавших пока не поступала. Полиция связывает произошедшее с личной местью или неполадками оборудования, нежели с терактом.