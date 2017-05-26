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Парижская полиция оцепила площадь Республики из-за подозрительного автомобиля

27.05.2017 00:02 — Новости Мира | БелТА  
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Парижская полиция оцепила площадь Республики из-за подозрительного автомобиля

Полицейские Парижа провели досмотр легкового автомобиля Citroen, который был припаркован на площади Республики на севере французской столицы, передают информагентства. Взрывных устройств в нем обнаружено не было.

Площадь была частично оцеплена. Темно-зеленый автомобиль подвергся досмотру со сторону саперов, при этом площадь по периметру охраняли автоматчики. Полиция и власти города пока воздерживаются от комментариев, сообщая, что автомобиль мог быть заминирован, однако, к счастью, он просто был припаркован с нарушениями.

 
 
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Полиция и власти города пока воздерживаются от комментариев, сообщая, что автомобиль может быть заминирован.

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