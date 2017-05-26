Парижская полиция оцепила площадь Республики из-за подозрительного автомобиля

Полицейские Парижа провели досмотр легкового автомобиля Citroen, который был припаркован на площади Республики на севере французской столицы, передают информагентства. Взрывных устройств в нем обнаружено не было.

Площадь была частично оцеплена. Темно-зеленый автомобиль подвергся досмотру со сторону саперов, при этом площадь по периметру охраняли автоматчики. Полиция и власти города пока воздерживаются от комментариев, сообщая, что автомобиль мог быть заминирован, однако, к счастью, он просто был припаркован с нарушениями.