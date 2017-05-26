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Полиция Манчестера арестовала двоих подозреваемых по делу о теракте

27.05.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Манчестера арестовала двоих мужчин по подозрению в причастности к теракту на стадионе. Об этом сообщается в твиттере полиции.

Спецоперация прошла в районе Читхэм-хилл.

Отмечается, что полицейским пришлось взорвать дверь в квартиру, где находились преступники.

Кроме того, в рамках расследования дела полиция провела ряд обысков.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

 
 
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Полицейским пришлось взорвать дверь в квартиру, где находились преступники.

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