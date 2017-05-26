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Полиция Манчестера арестовала двоих подозреваемых по делу о теракте
27.05.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Манчестера арестовала двоих мужчин по подозрению в причастности к теракту на стадионе. Об этом сообщается в твиттере полиции.
Спецоперация прошла в районе Читхэм-хилл.
Отмечается, что полицейским пришлось взорвать дверь в квартиру, где находились преступники.
Кроме того, в рамках расследования дела полиция провела ряд обысков.
В результате
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Полицейским пришлось взорвать дверь в квартиру, где находились преступники.
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