Минобороны России заявило об уничтожении более 120 членов ИГ под Пальмирой

Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки «Исламское государство», направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры 25 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов из Ракки, были усилены все виды разведки.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации Министерства обороны России в Сирии было проанализировано использование более 200 образцов вооружения.