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Минобороны России заявило об уничтожении более 120 членов ИГ под Пальмирой
27.05.2017 10:16 — Новости Мира | Tut.by
Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки «Исламское государство», направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры 25 мая, передает
«Колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов из Ракки, были усилены все виды разведки.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации Министерства обороны России в Сирии было проанализировано использование более 200 образцов вооружения.
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Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство", направлявшихся из сирийского города Ракка в...
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