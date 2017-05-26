В центре Москвы задержан 10-летний мальчик, который декламировал отрывки из «Гамлета». Об этом изданию «Медиазона» рассказал отец ребенка Илья Скавронски.



Фото очевидца

«Жена сидела, читала книгу, а ребенок декламировал „Гамлета“. Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», — рассказал Скавронски.

Как отмечает Скавронски, при задержании полицейские вели себя грубо и матерились. В результате попыток его супруги помешать задержанию сына у нее оказалась порвана одежда и разбился планшет.

Мальчика заподозрили в попрошайничестве. Отец ребенка объясняет, что, декламируя стихи, его сын не попрошайничал: «Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

На отца мальчика составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию; позже протокол, по словам адвокатов, был аннулирован.

МВД проводит проверку по данному инциденту.