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Жертвами наводнений в Шри-Ланке стали 100 человек
27.05.2017 10:57 — Новости Мира | БелТА
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнений в Шри-Ланке стали 100 человек, сообщают информагентства.
В Шри-Ланке из-за проливных дождей возникли наводнения, в результате которых жертвами стали 100 человек, еще 100 считаются пропавшими без вести. В зоне бедствия находятся 200 тыс. человек, а это 52 тыс. семей в 14 округах.
Ранее сообщалось о 91 жертве и 110 пропавших без вести.
Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за помощью по борьбе с последствиями разгула стихии.-0-
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Еще 100 считаются пропавшими без вести. В зоне бедствия находятся 200 тыс. человек, а это 52 тыс. семей в 14 округах.
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