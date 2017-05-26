27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнений в Шри-Ланке стали 100 человек, сообщают информагентства.

В Шри-Ланке из-за проливных дождей возникли наводнения, в результате которых жертвами стали 100 человек, еще 100 считаются пропавшими без вести. В зоне бедствия находятся 200 тыс. человек, а это 52 тыс. семей в 14 округах.

Ранее сообщалось о 91 жертве и 110 пропавших без вести.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за помощью по борьбе с последствиями разгула стихии.-0-