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Жертвами наводнений в Шри-Ланке стали 100 человек

27.05.2017 10:57 — Новости Мира | БелТА  
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Жертвами наводнений в Шри-Ланке стали 100 человек

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнений в Шри-Ланке стали 100 человек, сообщают информагентства.

В Шри-Ланке из-за проливных дождей возникли наводнения, в результате которых жертвами стали 100 человек, еще 100 считаются пропавшими без вести. В зоне бедствия находятся 200 тыс. человек, а это 52 тыс. семей в 14 округах.

Ранее сообщалось о 91 жертве и 110 пропавших без вести.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за помощью по борьбе с последствиями разгула стихии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Еще 100 считаются пропавшими без вести. В зоне бедствия находятся 200 тыс. человек, а это 52 тыс. семей в 14 округах.

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